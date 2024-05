Paratleta de Guarapari encerra Circuito Loterias Caixa de Natação com quatro medalhas de ouro

Fotos: divulgação

O nadador paralímpico de Guarapari Breno Costa fechou a participação na primeira fase do Circuito Loterias Caixa de Natação com quatro medalhas de ouro no peito. A competição foi realizada entre os dias 16 e 18 de maio, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Ao todo, a delegação capixaba conquistou 21 medalhas na edição deste ano.

Breno levou a melhor nas categorias 50m livre, 100m livre, 100m borboleta e 200m medley. “Já tinha um bom tempo que eu não competia junto com toda equipe. Foi bem legal. Além de competir, teve a diversão ao lado dos outros atletas”, comemorou.

Breno e a mãe, Patrícia

O paratleta guarapariense chegou perto de bater os recordes pessoais e disse que vai treinar para alcançá-los. “Infelizmente não fiz os meus melhores tempos, mas ficaram muito próximos. Isso já é o suficiente. Agora vou treinar mais para conseguir baixar ainda mais os tempos”, concluiu.

Além de Breno, os nadadores Caio Rodriguez, Erica Rodrigues, Fabio Antônio Rodrigues, Ikaro Nunes, Marco Aurélio Quaresma, Mariana Gesteira, Nathália Torezani e Waldir Alvarenga Junior, o Tiozinho; e os treinadores Erich Chiabai, Leonardo Miglinas e Stephany Castro participaram do circuito.

A competição também serviu como última seletiva para os Jogos Paralímpicos 2024, a ser realizada entre agosto e setembro, mas os capixabas não tinham mais chances de conquistar uma vaga. Entre os integrantes da delegação, apenas Mariana Gesteira vai participar das Paralimpíadas de Paris, após ter conquistado a classificação em uma seletiva anterior.

Confira abaixo o quadro de medalhas: