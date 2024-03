Parceria entre ONG e instituto oferta curso de culinária a preço popular em Guarapari

O Instituto Gourmet e a ONG – Organização Não Governamental – Amigos do Patrimônio de Guarapari (AMIG) se uniram para ofertar um curso de culinária a preço popular para os moradores mais carentes do município. “A parceria foi feita para ajudar as comunidades mais necessitadas a ter uma possibilidade de renda na gastronomia”, exlicou Raffaela Ribeiro, gestora do instituto, que confirmou esse ser só primeiro curso em parceria com a ONG.

Presidente da AMIG, Márcia Fonseca contou que em cada curso de culinária será apresentada uma técnica, o primeiro será de salgados fritos. E ressaltou que a ONG também oferta outros cursos como de manicure e artesanato. “Desenvolvemos projetos para retomar cultura, turismo e história de Guarapari. E resgatar a auto autoestima de nosso maior patrimônio: as pessoas da cidade. Por isso temos projetos em comunidades tradicionais do município, como a do bairro de Condados. Fizemos parceria com a Associação de Moradores de Condados e reabrimos o Centro Comunitário, para ministramos cursos com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e geração de emprego e renda, com o desenvolvimento local. Além disso, temos outro projeto: Academia do Emprego, que desenvolvemos junto a Escola Estadual Manoel Rosindo, em Meaípe”.

Curso de Culinária

Salgados fritos

Dia: Sexta-feira (05 de abril)

Local: Centro Comunitário Condados

Rua: Duque de Caxias, 310, Condados

Valor: R$15,00

Vagas: 15

Academia do Emprego

A AMIG, em parceria a Gerando Falcões, abriu 250 vagas em cursos de qualificação profissional até junho deste ano. “São cursos de curta duração, que visam apresentar conteúdos essenciais para jovens e adultos interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. O objetivo é proporcionar um ensino-aprendizagem propositivo e que dialogue com as necessidades e realidade do nosso município e público que atendemos, onde apresentaremos ferramentas, orientações e atividades relevantes para o mundo do trabalho e as possibilidades de ingresso e permanência”, explicou Márcia.

Os cursos ofertados são gratuitos e com certificados, e as aulas presenciais e online. A partir dos 14 anos qualquer pessoa pode se inscrever. Serão 30 vagas por turma e 25h de aulas presenciais.

O início das turmas é dia 05 de abril, com aulas das 18h às 21h.

Mais informações: (27) 9 9725-2933 – Márcia.