Pescadores de Anchieta são resgatados após naufrágio no ES

por Larissa Castro

Após o trabalho conjunto feito entre a Capitania dos Portos e diversas pequenos barcos de pesca em busca do naufrágio da embarcação Anízio Pai II, que aconteceu na noite de ontem (12), na região norte do estado, uma informação positiva foi publicada hoje pelo Rádio Costeira de Itaoca. Os seis tripulantes que fizeram o contato para relatar a situação, foram encontrados com vida pela embarcação Marajá III, às 11h25 de hoje (13). Os pescadores são de Anchieta e seguiriam para Abrolhos, na Bahia. Eles estavam utilizando coletes durante o resgate e passam bem.

A embarcação Anízio Pai II estava trabalhando na região de São Mateus e o socorro foi pedido via rádio para o irmão de um dos tripulantes, que trabalha em um outro barco denominado de Anízio Pai. A Capitania dos Portos foi acionada e um helicóptero iniciou as buscas. Os seis tripulantes são da região de Parati e Ubu.

O barco naufragado foi encontrado na lâmina d’água pelas embarcações pesqueiras e foi feito um mergulho no local. Durante o mergulho, foi visto que o bote e os coletes salva-vidas não estavam no local, o que indicava para os profissionais que os pescadores estavam utilizando esses objetos pelas proximidades do desaparecimento. A embarcação seguiu para o porto e os pescadores passam bem. A causa do afundamento ainda não foi divulgada.