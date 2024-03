Pipocovo e ovo de pote: confira as opções repaginadas para a Páscoa em Guarapari

Ano após ano os empreendedores buscam alternativas para inovarem nas vendas, com a confeitaria não é diferente. Para fugir dos tradicionais ovos de páscoa, duas empreendedoras de Guarapari fizeram criações e repaginaram os ovos com formato e recheio diferentes.

Mariana Garcia, a frente da Deliciê – Pipoca Gourmet, criou o Pipocovo. Uma casca de ovo de chocolate recheado com as pipocas gourmet em duas versões: adulto e infantil, além de outros itens ligados a data como cone cenoura trufado e lasca de ovo.

“Em um dos cursos online sobre a produção da pipoca gourmet, a professora deu a ideia do Pipocovo, que é a pipoca com o ovo, para fugir um pouco do tradicional. Um ovo repaginado, que Graças a Deus está tendo muita saída. Para essa Páscoa estou fazendo o de ninho com chocolate e o kids, com a balinhas fini. Temos também as opções do cone trufado cenoura e as lembrancinhas personalizadas de Feliz Páscoa de 50g que vai variando os sabores – ninho, beijinho, paçoca, morango, entre outros – de acordo com as escolhas. E a lasca de ovo, que é um fio de chocolate que colocamos por cima ou o disquete ou a pipoca, que fica diferente para quem não quiser comer o chocolate em si”, contou Mariana.

Coordenada por Aline Kunsch, a Ninoca – Confeitaria Artesanal nessa Páscoa vem com a proposta: chocolate é a estrela. “Estamos trabalhando com quatro tipos: Branco, Blend (ao leite + meio amargo), Ruby (frutado e levemente ácido) e Gold (toque de caramelo), distribuídos em produtos como ovos de colher, ovos trufados, brownies bits, cones, barras, dentre outras. Nossa maior novidade dessa Páscoa é a linha zero açúcar, glúten e lácteos, com opção de barras e ovo”.

Antes de iniciar uma campanha, Aline relatou que procura estudar o que o mercado está oferecendo, para buscar inspirações e novas ideias. “E foi em uma dessas buscas que vi o Ovo no Pote, que nada mais é do que um ovo de colher desconstruído, excelente opção para quem não faz questão de um ovo tradicional, mas ama doces e chocolates de Páscoa”.

