Prefeitura de Alfredo Chaves trabalha no atendimento às famílias após fortes chuvas

Foto: divulgação/PMAC

Passados quatro dias do episódio das enchentes que inundaram vários pontos da cidade e destruiu estradas, pontes e estradas no interior, a Prefeitura de Alfredo Chaves continua com as frentes de trabalho para atender tanto na sede como nas comunidades rurais.

Os serviços estão focados em melhorar o acesso nas regiões castigadas pelas chuvas, nas lavagens das ruas, recolhimentos de entulhos, levantamento e cadastro das famílias atingidas, doação de itens de primeira necessidade e visitas domiciliares, executadas em uma força-tarefa em conjunto com equipes das Secretarias de Obras, de Agricultura, de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Assistência Social e Educação.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, na segunda-feira (25), cerca de 70 famílias que tiveram casas atingidas pelas chuvas foram cadastradas pelo órgão. Com a parceria da Defesa Civil foram recebidos kits de limpezas e itens de quarto como colchões, lençóis, travesseiros e cobertores que já estão sendo direcionados as famílias afetadas.

Nessa terça-feira (26), o expediente começou cedo com equipes de visitas técnicas em parceria com os agentes de saúde que trabalharam nas comunidades de São Sebastião e Ibitiruí, regiões estas mais castigadas pelas chuvas.

O prefeito Fernando Lafayette se solidarizou com as famílias alfredenses e dedicou um agradecimento especial aos servidores pelo trabalho.

“Não é fácil ver nossa população sofrendo as conseqüências do pós chuvas, mas estamos focados em ajudar a todos na medida do possível. Quero registrar a dedicação dos nossos funcionários que estão desde o último final de semana por conta de normalizar a situação para trazer de volta, a rotina do município. Vamos seguindo com propósito de deixar a cidade bonita e organizada como antes”, disse.

Cestas básicas: o município aguarda o recebimento de cestas básicas a serem encaminhadas pela Defesa Civil Estadual e pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos para que possa fazer a distribuição, conforme necessidade familiar.

Cartão Reconstrução: a Secretaria de Assistência Social se dedica aos termos para assinatura de Adesão ao programa estadual, Cartão Reconstrução no valor de 3 mil reais, destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – (CadÚnico) e que tiveram suas residências diretamente impactadas pelas chuvas.

Consequências das chuvas no município: as fortes chuvas que ocorreram no sul do Estado, na noite da sexta-feira (22), também atingiram Alfredo Chaves ocasionando quedas de pontes, de bueiros, barreiras e arvores que interromperam as passagens e várias localidades do interior do município. Na sede da cidade o rio subiu e a força da água inundou casas e estabelecimentos comerciais, deixando várias famílias desalojadas; e que segundo o Cras do município, perderam tudo e precisaram ir para casa de parentes.

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.