Prefeitura de Guarapari anuncia obras de drenagem e asfaltamento em São João do Jabuti

Foto: divulgação/Prefeitura de Guarapari

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na última quinta-feira (18) ordem de serviço para obras no bairro São João de Jabuti. Os investimentos serão destinados aos trabalhos de asfaltamento e drenagem do trecho entre o bairro e a BR 101. A cerimônia de assinatura ocorreu no salão comunitário da igreja de São João de Jabuti.

A comunidade é vista pela prefeitura como uma região de grande potencial para o agroturismo, religiosidade, e é considerado um paraíso de águas cristalinas, na zona rural do município.

Segundo o prefeito Edson Magalhães, essa é mais uma obra importante para o desenvolvimento do agroturismo no município. “Queremos, com essa obra, favorecer aqueles que se dedicam aqui na produção agrícola, e tornar essa comunidade, mais um ambiente turístico para o munícipio”, pontuou.

O prefeito ainda anunciou que, nos próximos dias, irá inaugurar a Praça Gilda Alves, com quadra poliesportiva, em Santa Mônica e a Nova Escola de Village do Sol, considerada uma escola modelo.