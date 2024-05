Prefeitura de Guarapari realiza 3º Encontro para Prevenção do Abuso e Exploração Sexual Infantil

O auditório da Secretaria de Educação de Guarapari, no bairro Sol Nascente, recebe na próxima quarta-feira (22), às 13h30, o 3º Encontro Municipal para Prevenção do Abuso e Exploração Sexual Infantil. O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infantil, no último dia 18.

O encontro tem o objetivo de conscientizar a população sobre a proteção das crianças e adolescentes. A secretária municipal de Assistência Social, Breila Mardegan, ressalta que o combate ao abuso e exploração sexual é responsabilidade de todos.

“A violência sexual é uma triste realidade que afeta a infância e adolescência. É fundamental sensibilizar a sociedade sobre a urgência de ações que garantam a proteção integral de crianças e adolescentes. Este encontro é uma das atividades do Município para conscientizar sobre o tema e fortalecer a divulgação dos canais de denúncia, reiterando a importância de denunciar casos de abuso”, disse.