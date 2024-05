Prefeitura notifica empresa para rescisão do contrato do estacionamento rotativo em Guarapari

Na manhã desta terça-feira (28) a Prefeitura de Guarapari publicou no Diário Oficial dos Municípios uma notificação de rescisão de contrato de concessão com a Rizzo Parking and Mobility S/A, empresa responsável pelo serviço de estacionamento rotativo no município.

De acordo com o documento o motivo seriam diversas irregularidades e inadimplências contratuais por parte da Rizzo Parking. A empresa tem cinco dias úteis após o recebimento da notificação para eventual manifestação.

Procurada, a Rizzo Parking, através da assessoria de comunicação, comunicou que a notificação será respondida e o serviço irá continuar normalmente, com multas sendo feitas de forma regular.

Em tempo

No mês de abril, a cobrança do serviço de estacionamento rotativo voltou a operar em Guarapari, após uma suspensão de 30 dias decretada pela prefeitura justificada pela identificação de diversas irregularidades e inadimplências contratuais por parte da empresa concessionária, com manifestação e parecer da Procuradoria Municipal.

Na ocasião, a empresa alegou que não havia dívidas com o município, e ressaltou que os investimentos foram realizados em outorga antecipada, com valores ainda não amortizados. Ainda segundo a nota, um processo judicial estava em andamento com o objetivo de cobrar a amortização por parte da administração municipal.

Já a prefeitura de Guarapari informou na época que a volta do serviço ocorreu sem que as adequações apontadas fossem feitas e disse que cancelaria o contrato de concessão, que nesse intervalo o serviço poderia funcionar sem impedimento.