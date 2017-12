Prêmio Ecologia 2017 tem projeto de Anchieta entre os concorrentes

Composta Anchieta, lançado este ano na cidade, está entre os projetos capixabas que estão concorrendo ao prêmio Ecologia 2017.

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está concorrendo ao prêmio Ecologia 2017 com o projeto Composta Anchieta. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). O objetivo da iniciativa é reconhecer e incentivar pesquisas, projetos, atividades e obras que se destacaram na área socioambiental capixaba, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente de Anchieta, Jéssica Martins, o Composta Anchieta selecionou 20 famílias do município para receber uma composteira doméstica e aprender a utilizá-la. “Além disso, os participantes estão fazendo parte de um grupo de acompanhamento que irão ajudar a gerar informações e aprendizados que serão utilizados para impulsionar e fomentar a elaboração de uma política pública que estimule a prática da compostagem doméstica na cidade”, completa Martins.

Ainda conforme a secretária, a compostagem doméstica ou caseira é um processo que transforma resíduos orgânicos em adubo de qualidade, através da decomposição controlada da fração orgânica contida nos resíduos de modo a resultar um produto estável similar ao húmus.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o município gerou em média em 2017, algo em torno de 25 toneladas de resíduos sólidos domésticos por dia. Desse total, de acordo com a estimativa nacional de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, a matéria orgânica representa cerca de 51%, enquanto a massa de resíduos secos recicláveis 31,9%, sendo o restante dos resíduos, rejeitos para os quais ainda não existem alternativas de reciclagem.

O prêmio Ecologia está em sua 17ª edição com o tema “Soluções e Inovações Ambientais”. A ideia é realizada desde 1999, sendo uma iniciativa da Seama, com apoio do Iema e AGERH, e em parceria com a Rede Vitória de Comunicação.