PRF inicia nesta quinta-feira (28) no ES a Operação Semana Santa 2024

Foto: divulgação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (28) a Operação Semana Santa 2024 no Espírito Santo. A operação da PRF-ES se estenderá até meia-noite de domingo (31) e, durante todo período, haverá reforço no policiamento nas rodovias federais capixabas.

Com o reforço na operação, a PRF busca reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos e potencializar ações de educação para o trânsito, além de intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.

Para alcançar seus objetivos, a PRF intensificará também as atividades de educação para o trânsito, que têm apresentado resultados positivos e contam com o engajamento dos usuários das rodovias, mas sem perder olhar para condutores, passageiros e pedestres que insistem no descumprimento da legislação de trânsito.

Se você vai pegar a estrada, fique atento para orientações básicas:

– Antes de viajar, o motorista deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança;

– A viagem deve ser planejada com antecedência. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação.

– Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o dispositivo de retenção equivalente;

– As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio.

– Os motoristas devem respeitar a sinalização realizando ultrapassagens em locais permitidos, dirigindo com atenção, respeitando os limites de velocidade e as demais normas de trânsito.

E não se esqueçam, no caso de emergência em rodovias federais ou algum flagrante de irresponsabilidade no trânsito, ligue imediatamente para 191.