Professora de Anchieta recebe Prêmio Educador Transformador por criação de álbum de figurinhas antirracistas

Uma ideia inovadora da professora de História da Rede Municipal de Ensino de Anchieta, Núbia Barcelos, rendeu a educadora um prêmio pelo projeto.

Com o objetivo de formar um ambiente de aprendizado inclusivo, Núbia criou um álbum de figurinhas antirracistas com personalidades negras do cenário mundial, nacional, estadual e municipal. “Ao destacar figuras negras proeminentes, quis mostrar aos alunos que a história não é apenas feita por um grupo seleto de pessoas, mas por uma diversidade de indivíduos cujas contribuições moldaram o mundo em que vivemos”, enfatizou.

O projeto foi criado em 2022, na época da Copa do Mundo, quando as crianças se distraiam com o álbum de figurinhas dos jogadores do mundial. “Estávamos organizando a Semana da Consciência Negra, e no mesmo período acontecia a Copa do Mundo. Os alunos todos envolvidos em trocar figurinhas e preencher o álbum, o que vinha atrapalhando as minhas aulas e dificultando o desenvolvimento do projeto da semana da conscientização. Foi quando surgiu a ideia de unir as duas coisas, transformar as figurinhas da copa em figurinhas de personalidades negras com destaque na história, com mesma estrutura e designer que as da copa para trabalhar nas salas de aula”, explicou.

O trabalho de Núbia foi realizado com crianças de 11 a 13 anos, do 6º e 7º ano. A educadora fez cada figurinha com informações da personalidade retratada, foi entregando as figurinhas para os alunos e lendo as informações para que eles pudessem adivinhar de quem estava falando.

“E para minha surpresa eles não sabiam, por exemplo, quem era o Mestre Valentim de Jongo da Comunidade de São Mateus, em Anchieta, e da influência do Jongo na formação da cultura do município, o que foi trabalhado posteriormente. Outro exemplo é Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, que eles não sabiam que era negro. O envolvimento dos alunos no projeto foi muito grande, eles começaram a ter uma visão diferenciada da nossa cultura e história”.

Pelo trabalho prestado para a educação do município de Anchieta, o projeto da professora recebeu uma moção de reconhecimento no Prêmio Educador Transformador, do Sebrae Espírito Santo.