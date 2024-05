Projeto ‘A cidade se faz no caminho’ vai selecionar fotos de ruas capixabas para mostra no sul do Estado

Foto: Taynara Barreto

“O que atravessa os fotógrafos capixabas em seus caminhos? Quais memórias as cidades preservam?” É o que pretende responder a Mostra de Fotografia Capixaba: “A cidade se faz no caminho”, idealizada pela premiada fotógrafa e artista Taynara Barreto, residente em Alegre. A ideia é que fotógrafos de todo o Estado enviem olhares sobre suas cidades do coração para a exposição.

As inscrições da convocatória estão abertas para fotógrafos de todo o Espírito Santo, amadores ou profissionais, maiores de 18 anos, do dia 28 de maio ao dia 11 de junho. O resultado será publicado no dia 15 e vai virar exposição on-line, no site do projeto, e presencial, nas ruas de Alegre. Cada artista poderá enviar uma única foto, por meio do endereço eletrônico https://acidadesefaznocaminho.com/.

“Cada olhar vai enxergar alguma coisa pelo caminho e assim se monta a mostra, incentivando o turismo no Espírito Santo e exaltando nosso orgulho de sermos capixabas. Cada foto vai fazer parte desta importante ferramenta de cultura. Queremos também gerar um senso de comunidade para inspirar as pessoas. A cidade se faz no caminho tem muito disso, de percebermos e nos reconhecermos nos nossos caminhos”, explica Taynara Barreto.

As fotografias selecionadas farão parte da exposição virtual no site da Mostra de Fotografia Capixaba: “A cidade se faz no caminho”, e também da intervenção urbana nas ruas do município de Alegre. Como ferramenta de acessibilidade, o projeto pensou em materiais impressos em braille com informações da exposição. Parte da tiragem desse material deverá ser distribuída gratuitamente nos sinais do Centro da cidade de Alegre para a sociedade, outra remessa doada para a Casa da Cultura de Alegre, e alguns exemplares doados para a Biblioteca Municipal de Alegre e o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo.

*Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo.