Projeto de qualificação profissional no setor da construção civil oferta 180 vagas gratuitas em Guarapari

Lançado no ano passado com o objetivo de proporcionar acesso à educação com foco na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos, o projeto do Sindicig, através do Senai, com apoio da igreja Coroado, segue neste ano com novas vagas gratuitas, 180 no total, distribuídas em cursos de qualificação profissional para toda região de Guarapari.

Serão quatro turmas com aulas em formato presencial, as oportunidades são para pedreiro, eletricista predial e montador de Drywall.

As inscrições devem ser feitas no Sindicig, ou através do número (27) 9 9613-8957, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. As aulas terão início a partir da segunda quinzena de julho.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade mínima 16 anos e grau de alfabetização leitura e escrita. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados pelo responsável legal.

Mais informações e inscrições (27) 9 96138957