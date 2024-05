Projeto implantará microchips de identificação em cães de Anchieta

Foto: divulgação.

Com o objetivo de investir mais no bem-estar animal, o município de Anchieta criou o Sistema Municipal de Identificação de Animais Domésticos (Smiad), através da microchipagem dos cães e identificação dos tutores, para um maior controle populacional desses animais.

“Vamos começar agora a primeira etapa de mobilização através dos agentes de saúde nos domicílios, com o objetivo de difundir o projeto, sua importância e a obrigatoriedade que está prevista por Lei Municipal nº 1.501/2021”, explicou Ana Mattos, Gerente Operacional de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O projeto prevê a microchipagem de todos os animais de Anchieta. “Não conseguiremos fazer em curto prazo, pois temos 11.800 domicílios. A campanha será de forma setorial, temos uma estimativa de animais, mas não o valor completo. Por isso, paralelo a campanha, serão realizados questionários para entender e conhecer essa demanda”, explicou Ana.

Após toda mobilização, a microchipagem será realizada, com previsão de início para o mês de agosto. O projeto terá dois vieses: um dentro do controle populacional, para uma fiscalização efetiva para detectar animais que tem donos e ficam na rua. “A Lei também fala da guarda responsável e queremos efetivar isso. Com o aumento no número de animais na rua, também aumento o número de animais errantes. Com a identificação temos o objetivo junto com a castração do controle populacional desses animais”.

O outro ponto é o combate aos maus tratos. “Com os microchips conseguiremos identificar os animais, os possíveis donos e as questões de abandonos”, descreveu a gerente.

Realizado pelos técnicos da Gerência Operacional, o trabalho de identificar os cães será feito inicialmente de forma gratuita. “Toda população que tiver cães a partir de dois meses irá receber o chip e uma carteirinha para o cadastro dos tutores, que irão compor um banco de dados para buscas de identificação dos animais”.

O planejamento da pasta é identificar pelo menos 70% dos cachorros do município. “A partir da primeira rodada de microchips já teremos esses números de cães e quais os domicílios. A segunda etapa é manter em dia esse cadastro. Queremos unir a microchipagem com a vacinação de raiva dos cães, com o tutor levando a carteirinha da identificação para atualização se necessária. Desse jeito teremos acesso sem precisar rodar Anchieta de novo”.