Projeto Saúde Presente oferece serviços de saúde em horário estendido no bairro Bela Vista

Foto: divulgação

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde, está realizando na unidade de saúde Pedro Machado, no bairro Bela Vista, o Projeto Saúde Presente. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h30, até o dia 07 de junho, com agendamento realizado na UBS. Além das consultas com médicos e enfermeiros, haverá vacinação nos dias 28/05, 04/06 e 06/06.

A Farmácia Básica funcionará em horário estendido, nos dias 27/05 e 03/06, das 16h30 às 20h30.

O objetivo do projeto é atender a população que trabalha durante o horário de funcionamento da Unidade, reduzir a fila de espera por consultas e exames nas unidades de saúde dos bairros, oferecendo atendimento médico, medição de pressão e glicose, e exame citopatológico.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.