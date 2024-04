QualificarES: governo do Estado oferece 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos

Foto: reprodução

O governo do Espírito Santo abriu inscrições para 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos através do programa QualificarES.

As oportunidades são para dez cursos diferentes: agente epidemiológico, assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, educação especial e inclusiva, inclusão sociodigital para melhor idade, informática básica, inglês intermediário, recepcionista, secretaria escolar e segurança do trabalho.

Para se inscrever, o interessado deve seguir os seguintes requisitos: ter idade mínima de 16 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente. Em Guarapari, as vagas estão disponíveis para moradores dos bairros Adalberto Simão Nader, Coroado, Jabaraí e Kubitschek.

As inscrições devem ser feitas no site do QualificarES neste link, e seguem até o dia 15 de abril. O resultado do processo seletivo será disponibilizado no dia 19.