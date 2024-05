QualificarES: Guarapari tem mais de 500 vagas em cursos de qualificação gratuitos; saiba como se inscrever

Foto: reprodução

O Governo do Estado abriu nessa terça-feira (14) inscrições para novos cursos do QualificarES. São oito mil oportunidades em todo o Espírito Santo, sendo mais de 500 apenas em Guarapari. Os cursos de qualificação abrangem diversas áreas e são uma boa chance para ingresso no mercado de trabalho e empreendedorismo.

Serão oito polos de ensino em Guarapari, nos bairros São Gabriel, Perocão, Santa Margarida, Itapebussu, Uma, Ipiranga e Adalberto Simão Nader. Há vagas para cursos de informática, beleza, confeitaria, saúde, entre outros.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem cumprir alguns pré-requisitos: ser maior de 16 anos, residir no município e ser alfabetizado. O prazo de inscrições segue até o dia 28 de maio, no site do QualificarES, e a relação dos candidatos classificados e suplentes será divulgada em 11 de junho.

Confira o edital completo aqui.

