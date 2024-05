Recanto dos Idosos promove 4ª Feijoada beneficente em Guarapari; ingressos estão à venda

No ano passado, a Feijoada teve ingressos esgotados. Foto: HM Comunicação.

O Recanto dos Idosos Santo Antônio (Risa) prepara para o domingo, dia 26 de maio, a partir das 11h, a 4ª Feijoada Recanto dos Idosos. O intuito do evento é arrecadar recursos para a manutenção da casa asilar.

A feijoada vai acontecer no Guará Centro de Eventos, no bairro Itapebussu, e contará com música ao vivo, com Mariana Muller e Anfrísio Lima, e dança do ventre, do grupo Malika. O valor da entrada é R$ 60.

“Por mais um ano vamos fazer a feijoada beneficente para arrecadar recursos de custeio da casa, que tem 40 idosos assistidos. Vai ser uma festa muita animada, com música ao vivo, dança e sorteio de brindes para todos que puderem participar e nos ajudar a confraternizar e cuidar dos idosos”, convida a presidente do Risa, Silvana Endlich.

Os ingressos estão à venda através do contato (27) 99712-8454. Crianças até 7 anos pagam metade; bebidas e sobremesas serão comercializadas à parte.