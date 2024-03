Restaurante de Guarapari destina parte das vendas de Torta Capixaba para projeto pet

Ação do ano passado no Abrigo Bichos Carentes

Uma tradição das mesas capixabas na Semana Santa tem uma pitada especial em um restaurante de Guarapari. Há quatro anos, o BrisaMare Gourmet, localizado no Siribeira, no Centro, produz a tradicional Torta Capixaba, e parte da renda gerada com as vendas é destinada ao Projeto Ajuda Pet, que já resgatou e acolheu centenas de animais nas ruas da cidade.

Desde que a ideia foi colocada em prática, a campanha da Torta Capixaba já rendeu mais de meia tonelada de ração, além de medicamentos para os animais apadrinhados pelo projeto. “Esse é o quarto ano que a cozinha do BrisaMare faz o preparo da torta, e desde o primeiro ano destina a parte da renda para as ações do Projeto Ajuda Pet”, explica Patricia Gonçalves, fundadora do projeto.

Proprietário do restaurante, o chef de cozinha Roberto Amaral expressou satisfação em colaborar com o projeto animal. “O Projeto Ajuda Pet realiza um lindo trabalho no município de Guarapari e o BrisaMare tem um grande prazer em colaborar com essa nobre causa! Aqui somos pet friendly e apoiadores da Causa Animal”, disse.

Tradição capixaba

Fotos: divulgação

É pelas mãos de Roberto que a tradição da autêntica Torta Capixaba é mantida. Admirador e curioso pela história do prato, o chef tem na receita uma tradição familiar, e explica o que não pode faltar.

“As características são o uso do palmito natural, nunca o pupunha, e a presença do Caranguejo, hoje faltante, não sei por qual motivo, na maioria das tortas. Na Autêntica Torta Capixaba todos os ingredientes são importantes para alcançar o sabor de complexidade única dessa iguaria Capixaba, sendo eles: caranguejo, siri, bacalhau, ostra, sururu do mangue, camarão e o palmito natural de coqueiro. Muito importante se faz, ainda, que cada moqueca seja preparada individualmente, para que se mantenha a singularidade de cada ingrediente. Exatamente como era feita há mais de 400 anos”, explica.

Mas como a Torta Capixaba se tornou tão significativa na cozinha capixaba durante a Semana Santa? O chef conta que a origem remonta ainda aos povos indígenas, que preparavam uma iguaria parecida com a que conhecemos hoje.

“Nessa época ocorre a ‘andada dos caranguejos’ e uma fartura de mariscos. Os indígenas preparavam um prato muito parecido, não se sabe há quantos séculos atrás, utilizando, também peixe salgado, azeite de dendê e palmito de mata. Os portugueses substituíram o peixe salgado por Bacalhau e o Azeite de dendê pelo de Oliva, surgindo, assim, a Tradicional Torta Capixaba, há cerca de 400 anos.”

As encomendas da Torta Capixaba no BrisaMare podem ser feitas até a próxima quinta-feira (28). O restaurante também irá servir o prato durante toda a semana enquanto durar o estoque disponível. Mais informações nas páginas do Instagram: @projetoajudapet e @brisamaregourmet.