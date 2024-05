Ruas do Centro de Guarapari serão interditadas para celebrações de Corpus Christi

Foto: arquivo

A Prefeitura de Guarapari, vai interditar algumas ruas no centro da cidade, nos dias 29 e 30 de maio, devido à Procissão de Corpus Christi.

Os condutores e moradores devem ficar atentos, pois não será permitido estacionar na Av. Joaquim da Silva Lima, entre o supermercado Extrabom e a Praça do Bradesco, das 18h do dia 29/05 até às 22h do dia 30/05. Os moradores com garagem terão acesso livre.

A partir das 18h do dia 29/05, as seguintes vias serão bloqueadas:

Rua Joaquim da Silva Lima, Rua Dr. Silva Mello, Rua Manoel Severo Simões

Rua Simplício Rodrigues (da confluência com a Rua Pedro Caetano até a Rua Dr. Silva Mello).

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.