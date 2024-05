Secretário e supervisor de Trânsito prestam depoimento em CPI do Transporte Público de Guarapari

Os vereadores Max Júnior, Izac Queiroz e Dr. Humberto compõem a CPI. Foto: reprodução/CMG.

A Câmara Municipal de Guarapari deu continuidade, na última terça-feira (21), às oitivas da CPI do Transporte Público no município. A sessão contou com os depoimentos do secretário municipal de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso Filho, e do supervisor de trânsito, José Bonfim Nascimento.

Convocada, a proprietária da empresa Expresso Lorenzutti, Núbia Lorenzutti, não compareceu e solicitou uma nova data. Os parlamentares decidiram reconvocar a empresária para o dia 5 de junho.

José Bomfim Nascimento revelou que apenas 16 veículos da Expresso Lorenzutti estão aptos para operar, número muito abaixo dos 75 exigidos por contrato. Segundo ele, durante a licitação, a empresa apresentou uma planilha com 65 ônibus, que foi aceita pela prefeitura. Além disso, destacou que a Lorenzutti deveria ter mudado o local da garagem, mas não cumpriu essa exigência.

Até o momento, a Expresso Lorenzutti acumulou 1004 multas, sendo que a CPI contabiliza 1177 entre multas e impostos. Segundo Nascimento, a empresa opera irregularmente desde o início de suas atividades.

O vereador Odair Rossi criticou a omissão na fiscalização e informou que acionou o Ministério Público para garantir o atendimento adequado das linhas de ônibus em Guarapari. Ele classificou o serviço da empresa como um “desserviço” ao município e pediu a apreensão de toda a frota irregular.

Em seu depoimento, o secretário municipal de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso Filho, foi questionado sobre a frota de ônibus da empresa. Ele endossou a fala do supervisor de trânsito e afirmou que a Expresso Lorenzutti deveria operar com 109 veículos, incluindo dez de uma frota reserva. Indagado sobre a continuidade da operação com apenas 16 veículos aptos, o secretário citou atos administrativos, mas disse que a quebra de contrato nunca foi solicitada por nenhum órgão competente.

CPI das Multas

À tarde, a Câmara realizou a reunião da CPI das Multas, na qual três agentes de trânsito foram ouvidos. Anderson dos Santos Viera, Yunes Depes Chamon e Lívia dos Santos Marques explicaram a atuação deles, o processo de emissão de multas, as horas extras e esclareceram diversas dúvidas dos vereadores sobre casos de multas irregulares.

As CPIs terão novas reuniões na próxima semana. A CPI do Transporte Público é composta pelo presidente Izac Queiroz, o relator Max Júnior e o membro Dr. Humberto. Já a CPI das Multas é presidida por Max Junior, com o Professor Luciano como relator e a vereadora Rosana Pinheiro como membro.

*Com informações da Câmara Municipal de Guarapari.