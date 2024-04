Servidores de Alfredo Chaves recebem auxílio-alimentação com 65% de reajuste em abril

Arte: reprodução

Servidores da Prefeitura de Alfredo Chaves passam a receber o auxílio-alimentação com reajuste de 65%, já neste mês de abril. Com o aumento, quem tem carga horária de 40h semanais passará a receber R$ 400 segundo a LEI ORDINÁRIA N.º 876/2024, sancionada pelo Poder Executivo Municipal.

O auxílio-alimentação que é proporcional à carga horária semanal do servidor, possui natureza indenizatória o que não caracteriza como incremento e nem incorpora a remuneração. Os recursos provêm de dotações orçamentárias específicas, já previstas no orçamento atual.

De acordo com o prefeito, Dr Fernando Videira Lafayette, o aumento no benefício é parte dos esforços da atual administração em valorizar os servidores. “Vimos a necessidade de conceder este aumento. O valor ainda não é o ideal, mas levando em conta a nossa realidade financeira, foi o que conseguimos possibilitar”, destacou o prefeito.

A servidora Marluce Gaigher de Paula Bertolde, moradora da comunidade de Cachoeira Alta e que atua há 11 anos como coordenadora de turno na Escola Ana Araújo, ficou feliz ao saber do aumento. “Não só eu, mas para todos os funcionários que tem família, que precisam ir as compras todo mês; e com os preços altos, sem dúvida vai ajudar muito no orçamento”, completou.

O cartão alimentação de Alfredo Chaves que administrado pela BiQ Benefícios é aceito em diversos estabelecimentos do município e do Estado e além de supermercados, pode também ser utilizado em padarias e açougues.

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.