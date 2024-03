Sicoob Sul Litorâneo realiza ações transformadoras de Educação Financeira durante a Global Money Week

Foto: divulgação

Na semana passada, o Sicoob Sul Litorâneo tomou a frente em uma iniciativa de educação financeira, marcando sua presença ativa durante a Global Money Week, uma campanha de alcance mundial dedicado a fomentar a consciência e a educação financeira entre as pessoas. Com uma série de ações inovadoras, o Sicoob conseguiu impactar mais de 500 pessoas nos municípios de sua área de atuação, consolidando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade comunitária.

A campanha teve como foco não apenas crianças, mas pessoas de todas as idades, estendendo a educação financeira por meio de workshops, palestras interativas, jogos educacionais e simulações financeiras. O objetivo era claro: proporcionar conhecimento e ferramentas para que indivíduos pudessem gerenciar melhor suas finanças pessoais, compreender o valor do dinheiro e tomar decisões financeiras mais informadas e responsáveis.

As atividades foram desenhadas para serem inclusivas e acessíveis, garantindo que conceitos financeiros complexos fossem quebrados de maneira compreensível. Desde ensinar sobre a importância da economia e investimento até fornecer dicas práticas sobre gestão de dívidas e planejamento financeiro, o Sicoob se esforçou para abranger uma ampla gama de tópicos essenciais para a saúde financeira.

Além de promover a educação financeira, o Sicoob também utilizou este momento para reforçar a importância dos valores cooperativistas, destacando como a cooperação e o apoio mútuo são fundamentais para o bem-estar econômico das comunidades. Essa abordagem não apenas educou, mas também uniu as pessoas, fortalecendo a rede de apoio dentro dos municípios.

Ao refletir sobre o sucesso das ações durante a Global Money Week, o presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Novaes, expressou seu entusiasmo e visão para o futuro: “Esta semana foi um marco importante em nossa jornada para promover uma cultura de responsabilidade financeira. Atingir mais de 500 pessoas com nossas atividades reafirma nossa crença de que a educação financeira é um pilar essencial para a construção de comunidades fortes e resilientes. No Sicoob, estamos comprometidos em continuar essa missão, garantindo que cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para prosperar financeiramente. Juntos, estamos construindo um futuro mais brilhante para todos.”

As ações realizadas pelo Sicoob durante a Global Money Week não apenas destacaram a instituição como um líder em educação financeira, mas também como um agente de mudança, dedicado a empoderar indivíduos e transformar comunidades para melhor.

*Com informações do Sicoob Sul Litorâneo.