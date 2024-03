Sobe para 19 o número de mortes após fortes chuvas no sul do ES

Foto: Max Wender/Casa Militar ES

As fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo deixaram um rastro de destruição e já vitimaram 19 pessoas e deixaram mais de 7 mil desabrigados. As informações foram atualizadas na manhã desta segunda-feira (25) no Boletim Extraordinário da Defesa Civil estadual.

Até o momento foram contabilizadas 17 mortes em Mimoso do Sul e duas em Apiacá; seis pessoas estão desaparecidas.

Mimoso do Sul: 17 mortes, seis desaparecidos, 12 desabrigados e 18 desalojados

Apiacá: duas mortes, 332 desabrigados e 4 mil desalojados

Bom Jesus do Norte: 64 desabrigados e 3 mil desalojados

Vargem Alta: três desabrigados e 269 desalojados

Situação de Emergência

Foto: divulgação/Governo do Estado

No último sábado (23), o governador do estado, Renato Casagrande, decretou situação de emergência em decorrência das chuvas que atingiram a região Sul. Casagrande fez um sobrevoo na região e visitou o município de Mimoso do Sul, uma das cidades mais atingidas pela enxurrada. Desde o início das chuvas, o Governo do Estado atua na coordenação dos trabalhos de resposta ao desastre no resgate de vítimas e no atendimento das pessoas atingidas.



O Decreto nº 501-S foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. Fica decretada a Situação de Emergência nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Casagrande também anunciou, nesse domingo (24), uma série de medidas de apoio às famílias e empreendedores dos municípios atingidos. Em coletiva de imprensa no final da tarde, o governador oficializou a adoção de um conjunto de medidas econômicas voltadas para as pessoas e empreendedores que tiveram prejuízos com as chuvas. O Governo do Estado vai liberar o Cartão Reconstrução, que é um benefício no valor de R$ 3 mil para aquisição de móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, material de construção ou qualquer item que a família entenda como prioritário.



Já os empreendedores vão contar com linhas de financiamento especiais, além da prorrogação das operações de crédito em curso pelo prazo de seis meses. O Governo do Estado vai investir R$ 50 milhões para subsidiar as operações junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba – FORTEC. Além disso, serão abertas novas linhas para o microcrédito, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Como ajudar

A sociedade civil de Guarapari se mobilizou para arrecadar doações para as pessoas atingidas pelas chuvas no estado. Veja como ajudar: