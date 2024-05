Supermercado Perim divulga detalhes da primeira loja em Guarapari

Foto: divulgação

O Supermercado Perim escolheu a cidade de Guarapari, no bairro Parque Areia Preta, para construir sua oitava loja. Segundo a empresa, o empreendimento é pretendido pela rede há muito tempo devido ao potencial da cidade como umas das que mais crescem no Espírito Santo.

A área de vendas da loja ocupa 2 mil metros quadrados, contando com dois pisos de estacionamento com 180 vagas além de depósito e docas, elevador, esteiras rolantes e escadas para acessos à área de vendas e 16 check-outs (caixas).

Um pequeno mall no piso do estacionamento inferior com lojas para locação de segmentos diversos também faz parte do projeto. Como nas suas outras unidades, a loja contará com a Lanchonete Café Perim, Padaria e Confeitaria Puro Sabor, Rotisseria, Hortifruti, a Adega Vinho & Cia e a demais estruturas nos seus diversos serviços (açougue, frios, utilidades do lar e etc).

Seguindo o padrão sustentável, o projeto conta com iluminação natural, através do sistema de claraboias que permitem contato com a iluminação externa, gerando economia no uso de energia elétrica. A empresa também trabalha com sistema de separação de resíduos, contando até mesmo com a separação e destinação individual de papelão e reuso de água. A nova loja, no entanto, ainda não possui previsão de inauguração.

“Assim como em todas as lojas da rede, o Perim vai oferecer aos consumidores de Guarapari um ambiente de compras planejado para o conforto e a satisfação do cliente, gerando empregos diretos e mais os indiretos, contribuindo com a economia da cidade”, garante o comunicado da empresa.

Hoje, o Perim está presente em Campo Grande/Cariacica, na Capital no bairro de Mata da Praia, e em cinco unidades de Vila Velha: Aribiri, Barra do Jucu, Itapoã, Centro (Luciano das Neves) e em Jaburuna, sua primeira unidade, inaugurada há 60 anos.