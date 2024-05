União Brasil confirma pré-candidatura de Renato Lorencini à prefeitura de Anchieta durante evento de posse da nova diretoria

Fotos: divulgação

Mais de 400 pessoas acompanharam a posse da nova diretoria do União Brasil em Anchieta, na noite da última segunda-feira (20). O evento lançou pré-candidatos a vereadores e confirmou a pré-candidatura de Renato Lorencini a prefeito da cidade.

“Nós estamos montando um grupo de pessoas que vai cuidar do ES nos próximos anos, não somente para 2024. Não é só em uma candidatura, montamos um grupo que tem potencial de cuidar do nosso Estado e aqui em Anchieta é da mesma forma. Nós temos a oportunidade de construir o partido do zero, e o processo começou com a vinda da nova diretoria” afirmou o presidente estadual do União Brasil, Felipe Rigoni.

Durante seu discurso, o deputado estadual pelo partido, Bruno Resende, destacou que “Renato é um homem preparado para este momento. Um homem que tem visão por Anchieta. Vi nos olhos dele, a determinação de entregar a sua vida por esta cidade tão importante. E isso vai ser feito com muita união”.

“A união de esforços é essencial para enfrentar os desafios e construir um futuro próspero para Anchieta. Anchieta precisa de um líder que saiba ouvir, que esteja disposto a dialogar e que tenha a habilidade de unir diferentes visões em prol do bem comum”, diz o presidente municipal do partido, Renato Meloti.

O evento também contou com a participação de Geovane Meneguele, ex-vereador e pré-candidato a prefeito de Anchieta pelo PDT. “Este evento é passo muito importante de alinhamento, pois aqui começamos a escrever um novo capítulo na história de Anchieta”, destacou Meneguele.

Segundo Lorencini, sua candidatura traz uma nova perspectiva para a cidade, destacando a importância da união e do diálogo como pilares fundamentais para a construção de uma comunidade mais próspera, inclusiva e com resultados concretos.

“Reafirmo minha pré-candidatura a prefeito da cidade de Anchieta porque eu sonho com uma cidade mais humana, moderna e bem cuidada. Quero convidar cada um a sonhar e construirmos juntos”, frisou Renato Lorencini que lançou uma plataforma colaborativa para que o cidadão possa inserir suas ideias, o ‘Viver Anchieta’.

Viver Anchieta

Para ouvir os cidadãos, Renato Lorencini segue com iniciativas para que os moradores possam contribuir e dar seus pontos de vista sobre melhorias necessárias para a cidade. Para isso, fará reuniões e encontros nas comunidades, assim como fez ao longo de sua jornada pública (orçamento participativo, quando era secretário municipal; e gabinete itinerante, enquanto vereador).

O projeto de escuta se chama “Viver Anchieta” e estará disponível também de forma virtual. A plataforma estará disponível no site www.viveranchieta.com.br e será um instrumento para ouvir moradores, seus anseios e baseará a construção do Plano de Governo de Renato Lorencini.

“A força de Anchieta é sua gente. É hora de dialogar com a nossa gente, ouvir o que cada pessoa que vive e faz essa cidade tem a falar para a construção de uma Anchieta mais humana e inovadora”, finalizou Lorencini.

