Coluna Dom Antônio: Futebol brasileiro no fundo do poço

Nossa seleção foi de novo eliminada! Pode-se dizer que ficou em sexto lugar na Copa América. Bom lembrar que nas eliminatórias da Copa do Mundo está em sexto também.



Noutros torneios mundiais, também foi eliminada: no sub 17, no sub 20 e no Pré-Olimpico Sub 23. Resumindo: foram eliminadas todas as nossas seleções, coisa nunca vista antes.



Se a seleção principal não está bem, inclusive perdendo três partidas seguidas e mudando três vezes de técnico, não temos esperança com as seleções de base sub 17, sub 20 e sub 23.



Para entender melhor a crise, nunca tivemos tantos gringos no futebol brasileiro, por falta de craques aqui, pagando fortunas e ficando sem estes durante a Copa América.



Ao mesmo tempo, a quantidade de repatriados engana. Pensam que aqui está melhor, quando na realidade, eles é que não estão gozando de bom conceito lá fora.



No principal campeonato brasileiro, grandes times estão na zona de rebaixamento para a série B: Corinthians, Grêmio e Fluminense, dando vexames.



Para completar a análise, a quantidade de técnicos estrangeiros trabalhando aqui, nos faz pensar que os técnicos brasileiros estão desprestigiados.



Sobre técnicos, ainda amargamos uma esnobada de um dos grandes nomes do futebol mundial, Carlo Ancelotti, que disse não a seleção.



A situação só não é pior porque a grande rede não noticia como deveria a estes fracassos, por ter grande investimento no futebol.



Alguém precisa dizer aos de brinco na orelha, mecha no cabelo e profusão de tatuagens, para botarem as barbas de molho, que o tempo deles acabou.



Inclusive para evitar o pior: não participar da próxima Copa do Mundo!



