Guarapari solidária por Mimoso do Sul: prefeitura lança campanha para atingidos pela chuva

A prefeitura de Guarapari lançou uma campanha de arrecadação de donativos em prol dos moradores de Mimoso do Sul, uma das cidades capixabas mais atingidas pelas chuvas dos últimos dias.

Em entrevista coletiva nesta tarde (25), Breila Mardegan da Silva, secretária Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania – Setac falou sobre a campanha. “Nosso intuito é ajudar esse município que nesse momento precisa muito. Estamos convocando a população de Guarapari a trazer seu donativo: kits de higiene pessoa e limpeza, alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, roupas, colchões, tudo que a pessoa possa avaliar que vai ajudar esses moradores, qualquer doação é válida”.

Mimoso do Sul. Foto: Thiago Soares.

Breila explicou que o pedido do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, é para as doações serem centralizadas em pontos estratégicos para que não tumultue a cidade. “As doações serão levadas a um centro de distribuição, provavelmente em Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam feitas de forma ordenadas pela defesa civil e os donativos cheguem de fato a quem precisa”.

Secretária da Setac, Breila Mardegan.

Serviço

Doações – Mimoso do Sul

Local: Complexo Esportivo e Cultural “Maurice

Rua: Hilda Borges Vieira, 35-215 – Muquiçaba, Guarapari

Horário: 08h às 17h