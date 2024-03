Coluna Dom Antônio: Empresário de visão enxerga oportunidades de grandes e bons negócios em Guarapari

Foto: PC Drones

Maely Coelho, o gênio que fez a MedSenior conhecida em todo o Brasil, tomou uma decisão importante: investir seu dinheiro e talento em Guarapari.

A essência do pensamento dele merece ser refletida pelo empresariado local: Guarapari é uma pedra preciosa que merece ser lapidada e queremos mostrar isso.

A Cidade Saúde está virando a menina dos olhos de Maely, pelo que veremos na descrição dos investimentos por ele já feitos na área do turismo na cidade.

O grupo liderado por Maely Coelho investirá dez milhões em Buenos Aires, a nossa, para construção de um centro comercial e de turismo gastronômico, o Vila Sabores.

O segundo grande investimento no município, foi a compra do Enseada Azul Tênis Clube em Nova Guarapari, para a montagem de um complexo de turismo e esportes.

A terceira investida, já em um porte maior foi a compra do Siribeira Iate Clube, que será transformado em um resort de primeira, no turismo de negócios, lazer e saúde.

A quarta e até agora maior delas, foi a compra do icônico Hotel Porto do Sol, com mais de cem apartamentos e localização privilegiada para turismo de eventos.

Analisando as quatro aquisições, todas de grande monta na cidade, percebe-se que são ou estarão voltadas ao turismo, o grande potencial subaproveitado.

Estas compras mostram ao empresariado local o potencial do turismo em Guarapari, que ainda não despertou por inteiro em nossa cidade tão carente.

Com certeza darão resultados e trarão outros investimentos no setor, dele e de outros, retomando a vocação turística da cidade e pondo foco neste.

O que não pode é os políticos quererem alterar o Plano Diretor Municipal – PDM e conceder 100% de desconto às dívidas do Siribeira Iate Clube.

Tem-se que considerar que este foi o pretexto apresentado para a venda do patrimônio histórico e como tal não pode ser alterado ou modificado.

Um belo modelo de negócios se apresenta para Guarapari!

Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e mais de 250 colunas sobre Guarapari.