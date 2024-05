Coluna Dom Antônio: Engordamento da Praia do Morro ou alguma outra prioridade?

Foto: arquivo

A Praia de Meaípe foi ao longo dos anos sendo tragada por sucessivas agressões, que não levaram em conta o seu formato original. Por isso a praia desapareceu, literalmente!

O engordamento lá se fazia necessário e foi muito bem-feito, dando como resultado uma linda praia, ainda que cobrindo suas areias monazíticas originais.

Diferente é o caso da Praia do Morro, que mantém em toda sua extensão, uma boa faixa de areia, com sobras para sua utilização, sem modificações.

Para reflexão, toda a área aterrada (engordada) de Porto Alegre, inclusive o Estádio Beira Rio, está alagada e este é um risco a ser considerado.

Vários tem sido os argumentos apresentados, mas o que me pareceu mais forte e evidente é o que fala de outras prioridades em nosso município.

Estas seriam: saneamento básico principalmente no interior, saúde de qualidade aos cidadãos, segurança efetiva e educação de qualidade.

Não se pode pensar em outras grandes despesas, sem ter o nosso hospital concluído e em funcionamento, esta sim, urgente!

Um hospital com equipamentos e pessoal, partindo do zero, é um desafio custoso e que deve ser motivo número um da prefeitura.

Este engordamento será motivo de uma audiência pública na próxima quarta, às 19 horas na EEE Dr. Silva Mello.

O endereço é Rua Lauro Simões, 366, no Itapebussu, organizada pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.

Para este importante momento cívico, estão todos os cidadãos convidados, a comparecer e a participar desta audiência pública.

A título de subsídio, duas outras grandes obras da cidade, estão em andamento e merecem prioridade para serem terminadas:

O Novo Mercado do Peixe e o Novo Mercado do Artesanato, no prédio do Shopping da Avenida Paris.

Terminar o iniciado, também é prioridade!

Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e mais de 250 colunas sobre Guarapari.