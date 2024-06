Coluna Palavra de Fé: Movidos pela Graça

Passamos a vida tentando fugir da inércia, buscando o encontro de valores e significado. Claro que há gente estacionada na existência, não se pode duvidar. Porém, fico com o antigo poeta: “tudo que move é sagrado”. Isso porque o movimento é dádiva de vida, o cotidiano constante das mudanças é dom de Deus.

Estacionar-se é profano. Mover-se é sagrado. Viver é mais do que sobreviver. O significado de existir está no avante. “Dize ao povo que marche” (Exôdo 14:15). Não podemos, contudo, deixar de observar aqueles que pararam a vida em um ressentimento isolado, em um rancor pretérito.

A velha expressão “estar preso ao passado” é sinônimo de vida estacionada. Quem está preso, está necessariamente parado, estático. O povo do Senhor, porém, é um povo que se move, se move pelo sagrado, em direção ao Eterno. O futuro da humanidade depende do movimento da Igreja de Jesus.

Um movimento em favor dos necessidados, dos perdidos, dos desesperançados. Sonho sempre com essa Igreja (e hoje sonho louvando a Deus por nossa realidade): atuante, movimentada, com os olhos abertos e atentos às necessidades do próximo. Onde está, no entanto, nossa inspiração de movimento?

Ora, carros são movidos por combustível, paraquedistas pelo vento, o plantio pela chuva, o mar pelas ondas. E nós? Oh, que verdade gloriosa! Somos movidos pela graça de Deus. Por meio dela fomos movidos ao Céu, isso não veio de nós, é dom de Deus, não vem do ativismo para que ninguém se glorie.

A graça de Deus – símbolo máximo da diferença da fé que professamos em relação a qualquer dogma do planeta – é nosso combustível. Ela nos faz caminhar em direção aos perdidos. Ela mudou a nossa vida para que mudássemos a realidade em nosso enterno. Jamais vamos parar de propagar o Evangelho da paz.

Que durante esse mês reflitamos na graça que nos alcançou e ao mesmo tempo motiva a alcançar os demais. Oh, não temer! Nunca ceder! Em teus apertos te lembra que Cristo é teu Protetor (Hino 339 do Cantor Cristão).

Com muito afeto e consideração,

Pr. Raphael Abdalla.