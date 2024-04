Coluna Dom Antônio: Guarapari na contramão do turismo de bom nível tem lei proibindo motor homes

Foto: reprodução/Freepik

Nas primeiras vezes que vim à Cidade Saúde, foi num motor home, que era minha casa. Naquele tempo haviam cinco campings para receber motor homes, que disputavam a preferência dos que nos visitavam.

O melhor localizado era parte da área do Siribeira, com sua vista privilegiada. O mais famoso e conhecido era o Guaracamping, onde hoje é a Guarapousada, numa quadra inteira da Itapebussu.

O mais central era o do Posto Dino, na área em frente a atual, onde está o edifício Porto Soleil. O mais ecológico era o Verdes Mares em Santa Mônica, com muito verde e pé na areia. Todos extintos.

O único que sobrou, não se sabe até quando, o do Camping Club do Brasil em Setiba. Eram mais de cinquenta e hoje são menos dez, a maioria com problemas ou causas pendentes na justiça.

Na Europa e nos Estados Unidos existem espaços públicos para motor homes, que cobram uma taxa para fornecerem água e energia, que são as necessidades básicas de um motor home.

As prefeituras fazem questão de tratar bem a este tipo de turista, para ter seu retorno e o mais importante: as indicações para que outros venham conhecer o que a cidade tem.

Além de bons turistas, muitos donos de motor home são criadores de conteúdo digital e vivem do que ganham pela quantidade de colegas que os leem nas redes sociais.

Difícil acreditar, mas a cidade dá preferência aos ônibus de excursão, que aqui pouco gastam e o que mais fazem é entupir banheiros com seu uso desproporcional.

Este assunto voltou a ser tema nos grupos de WhatsApp, porque a cidade de Anchieta criou lei também proibindo motor homes na cidade foco no turismo.

Existe uma lista negra entre os turistas de motor home das cidades que têm lei que não os aceitam e para estas não vão mais, numa propaganda negativa.

Por isso, os quase cinquenta mil motor homes existentes no Brasil, não aparecem mais tanto em Guarapari, muitos só de passagem à Bahia e Nordeste.

Este é o verdadeiro motivo de ultimamente se verem tão poucos motor homes em Guarapari, ainda que sejam tão diferentes dos carros comuns.

Por mais paradoxal que possa parecer, o maior estacionamento de ônibus de excursão, fora da temporada, recebe motor homes no ocioso.

Guarapari está sendo riscada do mapa dos motor homes!

Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e mais de 250 colunas sobre Guarapari.